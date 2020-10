Na volitvah v ameriški zvezni kongres se obeta uspeh demokratov

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 21. oktobra - Na volitvah v ameriški zvezni kongres, ki bodo hkrati s predsedniškimi in še nekaterimi drugimi po ZDA potekale 3. novembra, se glede na ankete demokratski stranki obeta prevzem večine v senatu in ohranitev ali utrditev večine v predstavniškem domu, ki so jo dobili na vmesnih volitvah 2018.