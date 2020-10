Newyorške borze teden začenjajo v rdečem

New York, 19. oktobra - Potem ko so se borzni indeksi v New Yorku ob začetku trgovanja v upanju na dogovor o sprejetju novega paketa pomoči ameriškemu gospodarstvu v času koronske krize še pred volitvami dvignili, so trgovanje zaradi vse več dvomov vlagateljev v hiter dogovor zaključili globoko v rdečem. Kot rok za sprejem dogovora je bil namreč postavljen torek.