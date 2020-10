Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 10.)

Ljubljana, 19. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o razglasitvi epidemije za 30 dni na območju celotne države in uvedbi policijske ure, ki razen izjem prepoveduje izhode med 21. in 6. uro. Poročale so tudi, da je bilo v zadnjih 24 urah potrjenih 537 primerov okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo opravljenih 2637 testov.