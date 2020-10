Prvi dan 30-dnevne epidemije v znamenju novih protikoronskih ukrepov

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 19. oktobra - V Sloveniji je od danes ponovno razglašena epidemija. Vlada je sprejela tudi nekaj novih protikoronskih ukrepov, med katerimi sta omejitev gibanja na prostem od 21. do 6. ure po celi državi in prepoved zbiranja več kot šest oseb. Za večji del učencev in dijake se je ponovno začela šola na daljavo. Stroka vse glasneje opozarja na težave z zdravstvu.