Koronavirusne aplikacije začele čezmejno delovanje v prvih treh državah EU

Bruselj, 19. oktobra - Tri države članice EU so se danes vključile v sistem za zagotavljanje čezmejnega delovanja aplikacij za opozarjanje pred okužbami z novim koronavirusom. Aplikacije iz Nemčije, Italije in Irske tako lahko uspešno komunicirajo tudi med seboj in opozarjajo, če je do stika z okuženim prišlo v tujini, so danes sporočili iz Bruslja.