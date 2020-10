Osrednjo Slovenijo in Suho krajino bodo zaradi usposabljanj preletavala vojaška letala

Ljubljana, 20. oktobra - Danes in v četrtek bodo med 12. in 18. uro do dve uri dnevno območje osrednje Slovenije in Suhe Krajine preletavali vojaški helikopterji in letala. Potekalo bo namreč skupno usposabljanje pilotov 14. polka vojaškega letalstva in 31. polka iz Aviana, so sporočili z ministrstva za obrambo. Piloti se bodo urili v bojnih postopkih reševanja in iskanja.