Ljubljanski svetniki potrdili novo strategijo razvoja kulture

Ljubljana, 19. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki so potrdili strategijo razvoja kulture v mestu do leta 2023, z usmeritvami do leta 2027, ki med drugim prinaša mehanizme za spopadanje s posledicami epidemije covida-19. Svetniki so v razpravi dokument večinoma pohvalili, jih je pa med drugim zanimala usoda Plečnikovega stadiona.