Pahor: V krizi skupnost strne vrste; zdaj je tak čas

Ljubljana, 19. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor bo zvečer na Televiziji Slovenija nagovoril državljane. Kot je poudaril v govoru, v krizi skupnost strne vrste. "Zdaj je tak čas. Bodimo pogumni in odločni, a strpni in potrpežljivi. To je zlasti pomembno za politiko, ki naj si iskreno prizadeva za medsebojno spoštovanje in sodelovanje," je dodal predsednik.