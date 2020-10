Rokometaši Barcelone v samoizolaciji

Dunaj, 19. oktobra - Rokometna tekma petega kroga evropske lige prvakov med slovensko obarvanima ekipama iz madžarskega Veszprema in španske Barcelone je prestavljena. Razlog za odpoved sredine tekme na Madžarskem je okužba nekaterih rokometašev španske ekipe z novim koronavirusom. Člani slovite katalonske zasedbe so tudi Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc.