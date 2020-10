Raziskava Valicona: Večina podpira prepovedi prireditev in druženja nad 10 oseb, pri drugih ukrepih javnost razdeljena

Ljubljana, 19. oktobra - Sodelujoči v javnomnenjski raziskava družbe Valicon so pri oceni ustreznosti posameznih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa razdeljeni, velika večina pa podpira prepoved prireditev in druženja nad 10 oseb. Najbolj kritična je javnost do ukrepa nošenja mask na odprtem.