V EU med prvim valom pandemije skoraj 170.000 več mrtvih

Luxembourg, 19. oktobra - Med vrhuncem prvega vala pandemije novega koronavirusa od marca do junija letos je v 26 državah članicah Evropske unije umrlo 168.000 ljudi več, kot je bilo povprečje v enakem obdobju med letoma 2016 in 2019, so danes sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat.