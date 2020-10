Na konferenci ob svetovnem dnevu bioetike tudi o pomenu javne razprave v času epidemije covida-19

Ljubljana, 19. oktobra - Na spletni konferenci ob svetovnem dnevu bioetike na temo covida-19 in etike javnega zdravja so sodelujoči med drugim izpostavili pomen javne razprave o ukrepih za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob tem so poudarili, da mora biti izmenjava različnih stališč argumentirana, spoštljiva in podprta z dokazi.