Avstrijske oblasti zaradi covida-19 omejile množične dogodke

Dunaj/Innsbruck, 19. oktobra - Avstrijska vlada na zaostrovanje epidemije novega koronavirusa odgovarja s strožjimi ukrepi. Od petka bodo profesionalni dogodki, od na primer nogometnih tekem do opernih predstav, omejeni na največ 1500 udeležencev na prostem in 1000 v zaprtih prostorih. Uporaba mask na njih bo obvezna, hrane in pijače ne bodo več stregli.