Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 19. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,83 odstotka in se ustavil pri 832,58 točke. Borzni posredniki so opravili za 928.770 evrov poslov; najprometnejše so bile delnice Zavarovalnice Triglav (386.430 evrov) in Krke (367.510 evrov). Delnice zavarovalnice so izgubile 1,40 odstotka, Krkine pa 0,72 odstotka.