Zdravniško društvo za začasno imuniteto izvajalcem zdravstvenih storitev pred kazenskimi in civilnimi tožbami

Ljubljana, 19. oktobra - Slovensko zdravniško društvo poziva vlado, da po zgledu iz tujine podeli izvajalcem zdravstvenih storitev začasno imuniteto pred kazenskimi in civilnimi tožbami, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer. Sklep so sprejeli na petkovi skupščini, ko so obravnavali vpliv covida-19 na organizacijo zdravnikovega dela.