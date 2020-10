Na pomurski avtocesti Romun s 199 kilometri na uro

Murska Sobota, 19. oktobra - Pomurski policisti so v nedeljo skupaj s predstavniki finančne uprave in Darsa na pomurski avtocesti izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji Pegaz. V 55 primerih so ukrepali zoper prehitre voznike. Najhitrejši je bil romunski voznik, ki je izven naselja Gančani v smeri Turnišča vozil s 199 kilometri na uro.