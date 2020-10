Gorenjski hotelirji po novih spremembah v veliki negotovosti in težavah

Bohinj/Bled/Kranjska Gora, 19. oktobra - Gorenjski hotelirji, ki so med jesenskimi počitnicami pričakovali dobro zasedenost nočitvenih zmogljivosti, so se zaradi novih epidemioloških ukrepov znašli v veliki negotovosti. Odpovedi rezervacij so deževale že od prejšnjega tedna, zaradi prepovedi prehajanja meja pa bodo ostali praktično brez gostov in bodo hotele verjetno primorani zapreti.