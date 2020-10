Opozicija bi o kadrovanju vlade v državne institucije in gospodarske družbe razpravljala na izredni seji DZ

Ljubljana, 19. oktobra - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB so na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovile zahtevo za sklic izredne seje DZ. Predlagajo sprejem več priporočil vladi glede kadrovanja v državne institucije in gospodarske družbe. Med drugim bi vladi priporočili, da takoj preneha s političnim poseganjem v njihovo neodvisnost, avtonomijo in strokovno delo.