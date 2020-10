Med epidemijo ne bo strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in sodelavce

Ljubljana, 19. oktobra - Na ministrstvu za zdravje zaradi razglašene epidemije na območju celotne Slovenije in z namenom zagotovitve varnosti kandidatov in zaposlenih do nadaljnjega ne bodo izvajali strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, so zapisali na spletni strani ministrstva, kjer bodo tudi objavili nove termine.