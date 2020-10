Frizerji in kozmetiki pozivajo k bolj življenjskim ukrepom

Ljubljana, 19. oktobra - Frizerji in kozmetiki pri OZS so na vlado in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška ponovno naslovili zahtevo po milejših omejitvah za frizersko in kozmetično dejavnost. Pravijo, da njihovi saloni niso bili nikoli vir okužb, in predlagajo, da se po njihovih besedah neživljenjska omejitev ena stranka na prostor odpravi.