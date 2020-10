Po mnenju večjega dela opozicije napoved razglasitve epidemije na Twitterju neprimerna

Ljubljana, 19. oktobra - V večjem delu opozicije ocenjujejo, da je napoved razglasitve epidemije na Twitterju, kot je to v nedeljo zvečer storil predsednik vlade Janez Janša, neprimerna. Vladi očitajo, da so tudi zaradi sprejemanja ukrepov čez noč ljudje zmedeni in prestrašeni. Po mnenju opozicijske SNS in vladne NSi pa so bili vladni ukrepi pričakovani.