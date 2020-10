Epidemija posegla tudi v načrte obalnih hotelirjev

Portorož, 19. oktobra - Razglasitev epidemije in novi ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 so posegli tudi v načrte obalnih turističnih delavcev. Na portoroški destinaciji je bila dinamika rezervacij sob za čas krompirjevih počitnic na lanski ravni, hotelirji pa so si obetali dobro zasedenost. Z novimi omejitvami tudi v obalno-kraški regiji se bo slika bržkone obrnila.