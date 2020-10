Pisatelj Michael Rosen popisal svoj boj s covidom-19

London, 20. oktobra - Britanski pisatelj Michael Rosen, ki je pred časom prebolel bolezen covid-19, je na to temo že napovedal izid knjige za mlade bralce Rigatoni the Pasta Cat, sedaj pa napoveduje še refleksijo o boju s to zahrbtno boleznijo. V knjigi Many Different Kinds of Love bo prepletel pesmi v prozi in zapise medicinskih sester.