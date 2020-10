V Belgiji v okviru novih ukrepov zaprli vrata bari in restavracije

Bruselj, 19. oktobra - V Belgiji so od danes zaprli vrata vsi bari in restavracije, med polnočjo in peto uro zjutraj bo v veljavi policijska ura. Vlada je nove ukrepe naznanila v petek, utemeljila pa jih je z eksponentno rastjo števila okužb z novim koronavirusom. V nedeljo sta premier in zdravstveni minister opozorila tudi na zaskrbljujoče razmere v bolnišnicah.