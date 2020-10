Celjski kriminalisti razbili dobro organizirano tihotapsko združbo

Celje, 19. oktobra - Celjski kriminalisti so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in ob usmerjanju specializiranega državnega tožilstva prejšnji teden razbili dobro organizirano mednarodno kriminalno združbo, ki je osumljena tihotapljenja cigaret. V hudodelski združbi so sodelovale najmanj štiri osebe, stare od 25 do 51 let, vsi pa so slovenski državljani.