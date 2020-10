Fundacija za šport objavila razpis v višini 9,5 milijona evrov

Ljubljana, 19. oktobra - Fundacija za šport (FŠO) je objavila razpis za a sofinanciranje športnih programov ter za gradnjo in obnovo športnih objektov za naslednje leto v višini 9,5 milijona evrov. To je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje leto, rok za oddajo vlog pa je 16. november, so sporočili iz FŠO.