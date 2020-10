Po razglasitvi epidemije aktiviran državni načrt zaščite in reševanja

Ljubljana, 19. oktobra - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.