V nedeljo 537 okužb z novim koronavirusom, intenzivno nego potrebuje 55 ljudi

Ljubljana, 19. oktobra - V nedeljo so v Sloveniji opravili 2637 testov na novi koronavirus, odkrili pa so 537 okužb. V nedeljo sta umrli dve osebi z novim koronavirusom. V bolnišnici se zdravi 289 ljudi, od tega jih intenzivno nego potrebuje 55. To pomeni, da je Slovenija po vseh kriterijih presegla meje za razglasitev epidemije, ki pa po vladnem odloku že velja od danes.