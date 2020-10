Na šolah pripravljeni dočakali pouk na daljavo

Novo mesto/Celje/Izola/Ajdovščina/Bohinj/Radovljica, 19. oktobra - Osnovne in srednje šole po Sloveniji so se na ukrep šolanja na daljavo, ki je za osnovnošolce od 6. razreda in za vse dijake stopil v veljavo z današnjim dnem, večinoma dobro pripravile, zato večjih težav ne pričakujejo. To so šolniki dosegli tako s poenotenjem komunikacijskih kanalov kot s posodobitvijo opreme.