GIZ mesna industrija z opozorili o tujem poreklu mesa v gostinskih obratih

Ljubljana, 19. oktobra - Meso, ki ga ponujajo gostinski lokali v Sloveniji, je po navedbah GIZ Mesne industrije Slovenije pretežno tujega izvora. Tako učinki državnih protikoronskih ukrepov v gostinskem sektorju praktično nimajo vpliva na domačo prirejo in proizvodnjo mesa in nimajo multiplikativnega učinka na druge dejavnosti, so poudarili.