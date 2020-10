Na Ljubljanski borzi pesimističen začetek tedna

Ljubljana, 19. oktobra - Na Ljubljanski borzi se je nov trgovani teden začel v negativnem območju. Dopoldne so se pocenile vse najpomembnejše delnice, osrednji indeks je izgubil skoraj odstotek. Vlagatelji so najbolj povpraševali po delnicah Krke, ki so prav tako izgubile skoraj odstotek. Najbolj se cenijo delnice Triglava.