Izkoriščenih 917.000, rezerviranih še 11.000 turističnih bonov

Ljubljana, 19. oktobra - Do nedelje popoldan so prebivalci Slovenije unovčili 917.399 turističnih bonov v skupni vrednosti 125,6 milijona evrov. Rezervacije so medtem opravili še za 11.076 bonov v vrednosti 1,6 milijona evrov. Rezervacije, opravljene do minulega četrtka, omogočajo prehajanje regijskih meja ne glede na morebitno opredelitev regije kot rdeče.