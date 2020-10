Saša Tabaković izdal album z urbanim etno-džez pridihom

Ljubljana, 19. oktobra - Dramski igralec in pevec Saša Tabaković je izdal album z naslovom Pesmi z drugega brega. Glasbeni projekt, posnet na zgoščenki, združuje kulturno izročilo narodov panonske nižine in se dotika pesmi Prekmurja, Medžimurja, Slavonije, južne Madžarske in srbske Vojvodine v izvirnih jezikih oziroma narečjih.