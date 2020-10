V Nemčiji potrdili manj okužb kot v minulih dneh, a glede na vikend rekordno veliko

Berlin/Nürnberg, 19. oktobra - V Nemčiji so v minulih 24 urah potrdili 4325 novih okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili z Inštituta Roberta Kocha (RKI). To sicer nikakor ni rekordno število, je pa rekordno glede na to, da se nanašajo na nedeljo, ko opravijo manj testov in ko poleg tega podatkov RKI ne posredujejo vsi zdravstveni uradi.