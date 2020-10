Dijaki Gimnazije Celje-Center o problemih plastičnega sveta

Celje, 19. oktobra - Na Gimnaziji Celje-Center se že pet let oktobra vključujejo v Mesec prostora, ki že več kot 10 let poteka pod okriljem okoljskega ministrstva. Posebej dejavni so bili dijaki likovne smeri, ki so pri predmetu bivalna kultura pripravili urbanistične delavnice (Brez)mejno - plastično mesto, na katerih so se soočali s problemi plastičnega sveta.