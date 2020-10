Višje sodišče primer uboja v Črničah vrnilo v ponovno sojenje

Nova Gorica/Koper, 19. oktobra - Višje sodišče v Kopru je odločilo, da bodo Draganu Kukanji zaradi uboja 91-letne mame in nasilja v družini ponovno sodili. Novogoriško okrožno sodišče ga je spomladi obsodilo na 12 let zaporne kazni, koprski višji sodniki so del sodbe razveljavili in jo vrnili v ponovno sojenje, danes poročajo Primorske novice in Slovenske novice.