Kitajska v tretjem četrtletju s 4,9-odstotno rastjo

Peking, 19. oktobra - Kitajsko gospodarstvo je v tretjem četrtletju v medletni primerjavi zabeležilo 4,9-odstotno rast. Ta je sledila 3,2-odstotni rasti v drugem četrtletju in je bila blizu stopnjam pred pandemijo novega koronavirusa. Vseeno so analitiki pričakovali nekoliko višjo rast, kar kaže, da so razmere še vedno precej zaostrene.