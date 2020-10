Na protivladnih protestih v Čilu zagoreli cerkvi

Santiago de Chile, 19. oktobra - V prestolnici Čila so v nedeljo potekali protivladni protesti, ki so jih spremljali nasilje, plenjenje in vandalizem. Na desettisoče ljudi se je zbralo ob prvi obletnici lanskih množičnih protestov proti tamkajšnji konservativni vladi. Kot je videti na fotografijah, so nasprotniki vlade zažgali vsaj dve znani cerkvi v Santiagu.