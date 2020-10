Tokio, 19. oktobra - Osrednji indeksi na azijskih borzah so se danes zavihteli višje. Vlagatelji so optimistični, ker kaže, da bodo v ZDA vendarle sprejeli nove protikoronske ukrepe za pomoč gospodarstvu. Medtem so podatki o stanju kitajskega gospodarstva pokazali manjše okrevanje od pričakovanj