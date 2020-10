Rays in Dodgers finalisti MLB

Tampa, 19. oktobra - Ekipi Tampa Bay Rays in Los Angeles Dodgers bosta igrali v finalu severnoameriške baseballske lige MLB. Rays so se v tako imenovani World Series prebili, potem ko so na odločilni sedmi tekmi s 4:3 premagali Houston Astros, Dodgers pa Atlanto Braves, ki so jih izločili prav tako po sedmih tekmah. Dodgers so zaostajali že z 0:2 in 1:3 v zmagah.