Pariz, 18. oktobra - Nogometaši Lilla so z zmago proti Lensu s 4:0 skočili na vrh prvenstvene lestvice v Franciji. Po sedmih odigranih krogih imajo 17 točk in so ena od dveh ekip, ki v dosedanjem poteku sezone še ni doživela poraza. S tem se lahko pohvali le še Rennes, ki je na lestvici tretji.