London, 18. oktobra - Nogometaši Tottenhama so v 5. krogu angleške lige proti West Hamu zapravili nemogoče. Že po 16 minutah londonskega obračuna so vodili s 3:0, ob koncu pa poskrbeli za dramo, tekmeci so namreč od 82. minute naprej prav tako dosegli tri gole in poskrbeli, da zmagovalca ni bilo.