Real Sociedad in Villarreal na vrhu primere

Sevilla, 18. oktobra - Nogometaši Real Sociedada so na zadnji tekmi 6. kroga španskega nogometnega prvenstva primera division v Sevilli s 3:0 premagali Betis in z zmago skočili na vrh prvenstvene lestvice. Enak točkovni zbir (11) in drugo mesto la lige si je z zmago nad Valencio (2:1) danes priigral tudi Villarreal.