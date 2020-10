Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 18. oktobra - Pozno popoldne in zvečer bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponoči bo sprva delno jasno, do jutra pa bo ponekod v notranjosti Slovenije po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.