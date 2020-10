Evropske države znova zaostrujejo ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa

pripravila Simona Grmek

Dunaj/Rim/Zagreb/Bratislava/Pariz/London, 18. oktobra - Zaradi strmega naraščanje števila primerov okužb z novim koronavirusom v Evropi so se mnoge evropske države odločile poostriti ukrepe, s katerimi bi zajezili širjenje virusa in s tem preprečili drugi val epidemije. Strožji ukrepi se nanašajo na delovanje gostinskih lokalov in zbiranje, ponekod pa tudi na omejitve pouka v šolah in delo na domu.