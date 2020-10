Policija v dveh dneh izdala 121 opozoril, 99 primerov predala zdravstvenim inšpektorjem

Ljubljana, 18. oktobra - Policisti so od uveljavitve odloka, ki v okviru ukrepov proti širjenju novega koronavirusa omejuje gibanje prebivalstva med rdečimi in oranžnimi statističnimi regijami, v petek in soboto izdali 121 opozoril, v 99 primerih pa so odstopili predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.