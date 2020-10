Slovenci v Tacnu spet potrdili kakovost

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenski kajak in kanu je svetu še enkrat dokazal svojo kakovost. Ne le tekmovalno, ampak tudi organizacijsko. Prireditelji v Tacnu so bili eni redkih, ki so se bili pripravljeni spopasti z epidemijo novega koronavirusa, zato pa so bili nagrajeni s tekmovalnimi uspehi, predvsem z zmago kanuista Luke Božiča in drugim mestom kajakaša Petra Kauzerja.