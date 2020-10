V soboto okužbe v 135 občinah, največji delež aktivno okuženih ima občina Sodražica

Ljubljana, 18. oktobra - V soboto so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 135 občinah. V Ljubljani so potrdili 113 primerov, delež trenutno aktivno okuženih je narasel na 0,347 %. V Kranju so potrdili 41 okužb, v Domžalah 33. Najvišje deleže aktivnih okužb imata občini Sodražica (1,415 %) in Odranci (1,399 %). Brez potrjene okužbe ostajata dve občini.