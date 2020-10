DNS obsoja vsakršne oblike nasilja in medije poziva k profesionalnemu ravnanju

Ljubljana, 18. oktobra - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) vseh okoliščin dogajanja na petkovem protestu v Ljubljani podrobno ne poznajo, so pa v odzivu, potem ko so prejeli več vprašanj v zvezi s tem, ponovno poudarili, da obsojajo vsakršne oblike nasilja, tako besednega kot fizičnega. Ob tem so medije pozvali, naj ravnajo skladno s profesionalnimi poklicnimi merili.