V soboto 726 potrjenih okužb z novim koronavirusom ob opravljenih 3765 testih

Ljubljana, 18. oktobra - V soboto so v Sloveniji opravili 3765 testov na okužbe z novim koronavirusom in pri tem potrdili 726 okužb. Pozitivnih je tako bilo več kot 19 odstotkov testov, je na Twitterju zapisal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Na zaostrovanje razmer je v pismu zaposlenim in javnosti opozoril generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar.